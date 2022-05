Felipe Neto entre em briga de Zé e Anitta: “Diz o cara que precisa atacar a colega de profissão para ser notado”

Youtuber usou seu Twitter para se posicionar ao lado da cantora carioca

Eita, minha gente, que sábado mais animado para uma fofoqueira, hein? Eu amo! Felipe Neto apareceu para demonstrar seu apoio a Anitta no meio das críticas de Zé Neto. O youtuber usou seu Twitter para ironizar a fala do cantor no Mato Grosso e ainda chamá-lo de “minion”.

“A gente não precisa fazer tatuagem no toba pra mostrar q tá bem”. Diz o cara que precisa atacar a colega de profissão para ser notado. Tinha q ser minion…”, escreveu Felipe Neto.

Como a Anitta é sim, uma pessoa muito ocupada, que trabalha horrores e foi embora do Brasil ainda essa semana, estamos esperando ela se estabilizar dos EUA para se pronunciar sobre a polêmica. Nunca esperei tanto pelos stories.

Vale lembrar que Zé Neto disse em show que “não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem”, criticando a tatuagem que a cantora fez e sua postura em relação ao trabalho.

Enquanto isso, seus amigos a defendem de todo e qualquer comentário que diminua sua imagem e ironize suas ações. Receba, Zé!