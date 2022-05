”Fãs da Amber Heard, eu não tranquei meu Twitter por causa de vocês”, dispara Felipe Neto

Youtuber está acompanhando o julgamento de Johnny Depp e usa a rede para comentar o caso

Bom dia para quem já chegou com os dois pés no peito dos fãs da atriz Amber Heard, Felipe Neto é um dos brasileiros que está acompanhando o julgamento da ex-esposa de Johnny Depp, diante as acusações de agressão. O youtuber não deixa de dar sua opinião no Twitter e ontem os fãs da atriz acreditaram que ele tenha trancado a rede por causa deles.

Felipe mandou o recado direto aos fãs de Heard: “Fãs da Amber Heard, eu não tranquei meu Twitter por causa de vocês, eu tranco meu Twitter 80% do tempo, leiam a bio do perfil. Eu sei que não tenho como provar isso, não é como se eu editasse fotos no photoshop e as usasse como provas de agressão pra justiça… Mas é a verdade”, escreveu o influenciador.

Fãs da Amber Heard, eu não tranquei meu Twitter por causa de vcs, eu tranco meu Twitter 80% do tempo, leiam a bio do perfil.



Eu sei q não tenho como provar isso, não é como se eu editasse fotos no photoshop e as usasse como provas de agressão pra justiça… Mas é a verdade. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 26, 2022

Na Bio, Felipe ainda traz escrito: “Tem hora que esse perfil tá aberto, mas normalmente tá fechado”, evidenciando que as vezes o perfil pode sim estar fechado para o público.

O melhor é que enquanto toda a treta acontece, Marcos Mion não sabe nem sobre o que se trata. Os dois opostos, senhoooor (risos).

Eu sou o único que não sabe o que tá rolando com o Johnny Depp? Alguém resume em um Tweet, please? — Marcos Mion (@marcosmion) May 26, 2022