Felipe Neto alfineta Bolsonaro: “A ideia é parecer um candidato “bacana”

Presidente do Brasil participou do podcast ‘Flow’ e contou com 80% do público bolsonarista

Começou a corrida para as eleições deste ano e já podemos ver os candidatos mais ansiosos e animados, dando tiro para qualquer lado para conseguir mostrar suas intenções para um Brasil melhor. Bolsonaro esteve no ‘Flow’ e Felipe Neto não deixou de usar o Twitter para dar aquela alfinetada na estratégia de campanha do presidente. “Live do Bolsonaro no Flow contou com 80% do público feito por bolsonaristas (enquete do próprio Flow)”, iniciou Felipe. O youtuber não parou por aí: “Isso pra ele é uma notícia péssima, pq a ideia de ir num podcast é expandir o discurso para fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato “bacana”. Não conseguiu”, declarou. Live do Bolsonaro no Flow contou com 80% do público feito por bolsonaristas (enquete do próprio Flow).



Isso pra ele é uma notícia péssima, pq a ideia de ir num podcast é expandir o discurso pra fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato “bacana”.



Não conseguiu. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 9, 2022