Felipe Neto acusa Nike de intolerância religiosa

Marca proíbe personalização de camisa da seleção com nomes de “Ogum” e “Exú”, mals Jesus é liberado

Já disse para vocês que não importa a religião o meu voto sempre será para a liberdade de cada um seguir o que bem entender. Felipe Neto expôs um possível caso de intolerância religiosa dentro da Nike. De acordo com um vídeo publicado nas redes sociais, dois youtuber tentam personalizar o nome na camiseta e se veem de mãos atadas quando conseguem colocar “Jesus”, mas não “Exú”, “Maomé” ou “Ogum”.

“Parece que vocês proibiram as pessoas de personalizarem as camisetas da seleção com “Exu” e “Ogum”, mas liberaram com “Jesus” e “Cristo”. Isso foi algum erro de sistema ou um caso escandaloso de preconceito com religiões de matriz africana?”, questionou o influenciador.

Alguns internautas disseram que Jesus estava liberado por causa do jogador, Gabriel Jesus, mas Felipe diz que não faz sentido, pois a camiseta dele sempre foi “G. Jesus”. “E mesmo que fosse o caso, não tem ninguém chamado “Cristo” na seleção.