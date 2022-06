Felipe Neto sobre ameaça em camarote: “Quero que encontrem quem falou de colocar a bomba no camarote e que os fatos sejam apurados”

Influenciador sofreu a ameaça de ataque no jogo do Botafogo no domingo (26)

Felipe Neto não se calou depois de sofrer uma ameaça de ataque de bomba em seu camarote quando assistia o jogo do Botafogo. O influenciador foi para o Twitter e disse tudo que tinha ocorrido, fazendo com que os responsáveis agissem à procura de quem teria falado sobre a bomba para o seu motorista. “Estava assistindo ao jogo no meu camarote. Um segurança da empresa Blindados abordou meu motorista na porta e perguntou: “De quem é esse camarote?” Ao ouvir que era meu, respondeu: “Pff, tinha que botar uma bomba aí pra explodir e não sobrar nada”, escreveu Felipe em relato no domingo. Estava assistindo ao jogo no meu camarote.



Um segurança da empresa Blindados abordou meu motorista na porta e perguntou: “de quem é esse camarote?”



Ao ouvir q era meu, respondeu: “pff, tinha q botar uma bomba aí pra explodir e não sobrar nada”. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) June 26, 2022 O Botafogo entrou em contato com Neto e se comprometeram a identificar esse segurança. Ainda ontem (27) o influenciador postou tudo que estava acontecendo e disse que vai manter as pessoas informadas para ninguém ser punido injustamente. 1- Update sobre ameaça recebida no estádio Nilton Santos.



A pessoa q ameaçou estava na porta do camarote e falou diretamente com meu motorista.



Ele achava se tratar de um segurança da empresa Blindados, mas afirmou hoje q não tem certeza. Pode ter sido alguém q passava por ali. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) June 27, 2022 3- Por se tratar de um caso grave, é mto importante explicar todos os detalhes pra vcs, até pra ninguém inocente correr risco de ser punido, ou a reputação da empresa ser atacada.



Tudo q eu quero é q encontrem quem falou de colocar a bomba no camarote e q os fatos sejam apurados — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) June 27, 2022 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE