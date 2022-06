Felipe Kieling entra ao vivo com filho no colo no Band News

Correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Europa comentou a possível saída de Neymar do PSG com o filho no colo

Eita! O correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa , Felipe Kieling, teve que entrar ao vivo na transmissão para comentar a possível saída de Neymar do PSG com o filho, Lucas, no colo. Na publicação, o jornalista contou que o mocinho ficou sem aula no dia. Explosão de fofura!

O feito ainda ganhou espaço no feed do jornalista e na legenda escreveu: “Lucas não pôde ir pra creche, a gente não tem família perto e a minha esposa estava numa reunião importante. Ele veio comigo pro trabalho e não deu muito sossego…faz parte”.

O filho do jornalista chega a derrubar o ponto de Felipe e a redação cai na risada no meio da notícia de que Neymar não sairá do PSG. Como de fato, ter filho tem dessas delícias de ter que entrar ao vivo com ele no colo.

De qualquer forma, não me incomodei, afinal Lucas já esbanja fofura ao lado do pai que parece ser muito atencioso com o filho.