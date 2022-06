Felipe Franco revela que família especulou o uso de hormônios: “Tive um processo para amenizar tudo por isso”

Em entrevista para Laéllyo Mesquita body builder conta como foi o processo de aceitação da família com sua construção

Minha gente, além de lindo, Felipe Franco é um dos maiores atletas que o Brasil tem, sendo o maior nome quando se trata de fisiculturismo. O corpo escultural do muso é uma construção de anos, e nesses anos, muitas conquistas marcaram sua carreira para se tornar ‘ o melhor’.

“Ganhei títulos que são importantes, que me levaram ao profissional mais rápido que o normal. Sou o primeiro atleta profissional dentro do Brasil”, disse Felipe na entrevista para Laéllyo.

Felipe contou que começou na academia, porque viu que seu corpo respondia de forma rápida aos estímulos que recebia nos treinos. “Iniciei depois que tive uma conexão com a academia relacionada com o futebol. A aptidão com a academia vinha muito fácil, meu corpo marcava muito fácil, cada vez mais progredindo como atleta profissional”, contou.

O atleta conta que vem disputando há 10 anos e que no meio desse tempo teve desafios para vencer junto às especulações da família diante aos hormônios. “Tudo gerava especulações, tudo que tinha relacionado a hormônios a galera comentava muito. Tive um processo para amenizar tudo por isso entrei em uma faculdade, sou formado em educação física, pós graduado em licenciatura, bacharel”, disse.

Franco ainda conta que foi a fundo nos estudos para poder ter a técnica necessária e ensinar as pessoas que acreditam no esporte e na musculação, que pode parecer fácil e não é só puxar ferro. Anotaram?