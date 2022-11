Felipe Castanhari volta a criticar Gkay e afirma: “Não é de graça, ela sabe que não!”

O influencer afirma que Gkay morre de medo de que ele exponha as “merdas” que ela já fez.

E ele ataca novamente. Sem medo de ser atingido pela influência que a atriz e humorista Gkay tem sobre a mídia, o empresário e youtuber Felipe Castanhari fez questão de, mais uma vez, durante a sua participação no podcast ‘PodPah’, que é apresentado pela dupla de influencers Igão e Mítico, demonstrar publicamente a sua antipatia pela influencer.

“Eu vi muito cedo a quantidade de arrombad* que tem nesse meio! Tem muita gente que utiliza de sua influência, que utiliza do seu cargo, da sua posição, para maltratar os outros, sabe? Para ser escroto, acha que é melhor por causa do número!”, começou Castanhari.

Se dizendo de consciência limpa, o empresário faz questão de afirmar que quer que a atriz se fod. “Como eu não dependo de ninguém, eu quero que a Gkay se fod! Eu não tenho problema nenhum de falar de pessoas que eu acho que são arrombad*s, porque eu estou cagando para represálias! Eu estou cagando para tudo, então é muito bom você poder ser sincero, com a consciência limpa de que você está falando aquilo que está na sua mente.”

Tentando não se comprometerem com as falar proferidas pelo seu convidado, os apresentadores do podcast dão uma risada sem graça e supõem que as faladas de Castanhari, que foram direcionadas a influencer, tenham sido feitas “de graça”, mas ele faz questão de afirmar que ela sabe exatamente do que eles está falando.

“Não é de graça, ela sabe que não! Você morre de medo né filha? Morre de medo que exponha as bostas que você fez, mas tudo bem, está tudo certo! Vou deixar você com medo. Quem é arrombad* tem que ter medo de ser exposto pelo arrombad* que é, simples assim.”