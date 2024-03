Felipe Castanhari anuncia fim de namoro com Nyvi Estephan

Felipe Castanhari anunciou, nesta terça-feira (5), o fim do namoro com a também criadora de conteúdo, Nyvi Estephan. O influenciador ainda deu detalhes sobre o término dos dois após quatro anos de relacionamento.

“Isso fez com que eu não conseguisse ver luz e brilho nas coisas, inclusive em nosso relacionamento. Isso vem acontecendo há alguns anos, por mais que estivesse muito difícil pra ambos, eu sei que, por muito tempo, ela pôde me ajudar a me separar do fundo do poço. Mas também entendemos que, às vezes, a gente precisa ir mais fundo pra se reerguer, e foi o que fiz”, finalizou.

Ele ainda finalizou: “Jamais deixamos de nos apoiar, nos respeitar, sermos leais, zelarmos um pelo outro, mas sabíamos como a internet pode ser cruel, o que não ajudaria nenhum pouco na recuperação de nenhum de nós