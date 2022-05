Erro grave: Felipe Campos zomba de cabelo de Paulo André no Baile da Vogue

“O Paulo André não curti muito o cabelo. Tenho um monte de cadarço em casa, eu não gostei”, disparou

Que deselegância, a noção passou correndo ao fundo do programa ‘A Tarde é Sua com Sônia Abrão’. O comentarista Felipe Campos falou sobre a aparência de Paulo André no Baile da Vogue, criticando suas tranças e as comparando com cadarços.

Achei que a gente já tinha passado dessa fase de aceitação das tranças como um marco da cultura africana no Brasil, mas pelo visto elas ainda são símbolo de repressão. Afe!

O ex-BBB escolheu compor o look escolhido com tranças. Vale lembrar que o atleta seguiu o hype internacional das tranças que chegou ao Brasil abraçadas pelos rappers e trappers. Representou a brasilidade que vive à margem, nesse caso quem passou a vergonha foi Felipe. Melhore!