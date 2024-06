Felipe Araújo homenageia o irmão, Cristiano Araújo: “9 anos de saudades”

Felipe Araújo usou suas redes sociais para emocionar as fofoqueiras fãs de sertanejo e do trabalho incrível de Christiano Araújo. O cantor sertanejo e sua namorada, Allana Moraes, morreram após sofrerem um acidente de carro e o seu irmão usou as redes sociais para relembrar do irmão.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou uma foto de Cristiano abraçado com Allana e lamentou. “9 anos de saudades”, escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração partido.

Nos comentários, os fãs também se manifestaram. “Simplesmente um fenômeno. Eterno Cristiano Araújo”, disse um seguidor. “Nossa, passa muito rápido, mas sempre estará presente em nossos corações”, escreveu outra. “Eternamente em nossos corações”, falou uma fã. “Eternos! O que temos pra sempre é saudades”, comentou mais uma.