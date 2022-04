Fefito e Ana Paula Renault estão cotados para o TV Fama

Rede TV aposta em novos apresentadores depois da contratação da diretora Juliana Algañaraz

Uma das emissoras pioneiras e tradicionais em retratar a vida dos artistas como ninguém, a Rede TV passa por uma transformação através da sua nova diretora Juliana Algañaraz. Um dos programas de maior audiência e faturamento deve entrar em novo horário, às 21:30h, com novos apresentadores.

Fefito já está praticamente apalavrado com a direção da emissora, e deve ser um dos apresentadores no novo TV Fama. Já a apresentadora Ana Paula Renault deve retornar à televisão depois de um ano e meio apresentando o Fofocalizando no SBT.

Ana Paula Renault cotada para TV Fama, após um ano e meio de Fofocalizando (Foto: Reprodução)

Importante ressaltar que o TV Fama é uma marca expressiva dentro da Rede TV, além de ser um programa com as maiores audiências, ele foi responsável por um dos maiores faturamentos da emissora paulista, que ainda tem no time o magnânimo Nelson Rubens, um dos maiores fofoqueiros do nosso Brasil.

Fefito ainda não comunicou a TV Gazeta, onde ele faz parte do time de comentarista do programa Mulheres, mas deve deixar a emissora por esses dias.

O novo formato do TV Fama deve sair em maio ainda esse ano, e eu já estou como? Ansiosa para ver como tudo vai ficar, porque os apresentadores eu já achei um luxo.