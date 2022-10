Federico Devito dá unfollow em Eduardo Surita: “Moleque mimado do caralh”*

Antigo trio do ‘Vida de Garoto’ da Capricho trocou farpas e unfollow nas redes sociais por causa de política

Habla mesmo! Federico Devito usou as redes sociais para dar sua opinião política diante do apoio de Eduardo Surita ao candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro. O ex-‘Vida de Garoto’ da Capricho não deixou de alfinetar o ex-colega ao chamá-lo de moleque mimado. Eita!

“Acabei de dar unfollow no Eduardo Surita, Vida de Garoto é a put* que pariu, vai fazer campanha para genocida na rádio flopada, moleque mimado do caralho”, escreveu no Twitter.

Vale lembrar que os dois já foram muito amigos por causa da Capricho, mas, as ideologias políticas foram colocadas no meio disso. Quem nunca, né?