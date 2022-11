Fazendo um limpa: Elon Musk pretende demitir metade dos funcionários do Twitter

Novo dono da rede social já demitiu toda a diretoria da empresa e promete mais demissões

Ninguém segura o Sr. Elon Musk, o novo dono do Twitter. Após a compra de muitos dígitos, o loirinho mais rico do mundo todo está “tacando” o terror no escritório da rede social do passarinho azul. Além de demitir boa parte dos empresários que cuidavam dos dados da rede, ele promete demitir metade dos funcionários da rede, chegando ao número de 3.700 colaboradores.

Segundo a Bloomberg, as demissões começaram hoje como uma tentativa de diminuir os custos da plataforma. Para quem não sabe, ela foi comprada por bilhões de dólares.

Para onde vão as pessoas depois do corte? Terão que procurar emprego em outra plataforma das redes sociais, acontece que o número é bem grande, metade do quadro de funcionários.