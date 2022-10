Fazenda: Grupo de Deolane faz a cabeça de Tiago para prejudicar Kerline em prova

Prova de Fogo teve Iran Malfitano como grande vencedor, garantindo os poderes do lampião

Ninguém segura Deolane Bezerra dentro da Fazenda. A advogada e seu grupinho do mal fizeram a cabeça de Tiago Ramos para que ele atrapalhasse a vida de Kerline na Prova de Fogo ontem (03). Na ocasião, Tiago foi sorteado para fazer dupla com a ex-BBB e ajudá-la na conquista do ideal, mas não ocorreu assim…

Deolane brincou com a situação e seu grupo disse para Tiago atrapalhar a pobre da Ker, o que não ocorreu, porque Tiago foi um bom moço e fez a prova certinha, de acordo com as regras do jogo.

Dona Deolane a senhora fique muito esperta, porque o público está prontinho para atacar e com os olhos colados na senhora, viu?