Fazenda de Lúcia Veríssimo pega fogo após ser invadida por um grupo de homens

Meu deus, que perigo! Acabo de sair por uma amiga minha lá de Minas Gerais que a fazenda da Lúcia Veríssimo. A propriedade da atriz fica localizada na cidade de Juiz de Fora (MG).

Apesar do susto, ela passa bem, mas disse que a propriedade encarou sérios danos ambientais. Ela contou que o fogo começou por conta de um grupo de invasores, que teriam jogado uma guimba de cigarro no chão, dando início às chamas.

“Na minha fazenda, 45% (do terreno) é mata. Mata verde, Mata Atlântica. Tenho um cuidado com o meio ambiente imenso. Proíbo de entrarem aqui para caçar e pescar. E as pessoas aqui na região têm mania de caçar e pescar”, contou ela, por meio de um vídeo.

Segundo ela, os invasores fugiram quando repararam os cachorros, mas, mesmo assim, teriam deixado cair o resto de um cigarro, que, consequentemente, fez o fogo se alastrar pela propriedade, onde a atriz tem criação de cavalos.

“Eu já fui atendida (…) Aqui a gente não tem serviço de Corpo de Bombeiros, por incrível que pareça, e a Defesa Civil é totalmente mal aparelhada. É claro que eu fui atendida pelos bombeiros de Juiz de Fora, mas eles levam 3 horas pra chegar aqui. A gente está entrando noite adentro para tentar segurar a floresta, porque o resto da fazenda toda já foi toda tomada”, relatou a atriz.

Na legenda, a artista aproveitou para fazer um último apelo aos seguidores: “Não soltem balão, não joguem guimba de cigarro nas estradas.”