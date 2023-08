Faustão terá que passar por transplante de coração

O estado de saúde do apresentador piorou neste final de semana de acordo com boletim médico

Faustão está internado desde a semana passada e nós sabemos que o estado de saúde do apresentador não estava nada bem. De acordo com um boletim médico, divulgado por Flávio Ricco, o quadro de saúde dele se tornou preocupante e indica que ele precisará de um transplante de coração.

“Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração”, informou o comunicado sobre o tratamento de insuficiência cardíaca.

A nota ainda explica: “Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso”, concluiu a nota.