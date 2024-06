Faustão atualiza seu quadro clínico após novo transplante

Após algum tempo sem notícias sobre o estado de saúde do Faustão, acabou vazando informação que revela o verdadeiro e atual estado do artista. Após três meses e alguns dias depois da realização da cirurgia, o novo órgão não foi compatível com o organismo do apresentador, e o ex-contratado da TV Globo infelizmente teve que continuar com a hemodiálise.

Ancelmo Gois, colunista da TV Globo, que nos confirmou a notícia, nesta quarta-feira (05/06). De acordo com ele, a cirurgia realizada no dia 26 de fevereiro desencadeou alguns problemas e, por isso, a hemodiálise é necessária no momento. Tentando diminuir os problemas, o apresentador Fausto Silva está utilizando equipamento portátil para tratamento de hemodiálise. Com esse equipamento, Faustão consegue ter mais liberdade.

Em um leilão beneficente organizado por Neymar Jr. nesta segunda-feira (03/06), João Guilherme Silva, apresentador da Band e filho de Fausto, contou como está o estado dele.

“Ele está bem, graças a Deus. Eu acho que tá num momento que agora as coisas estão evoluindo, ele tá pegando firme na ginástica”, disse o apresentador.

Também vale dizer que foi necessário o apresentador Fausto Silva ficar internado durante 53 dias seguidos no Hospital Albert Einstein em prol da rejeição do seu novo rim. Após receber alta, Faustão foi para sua casa, onde continua melhorando do procedimento cirúrgico e sendo acompanhado por uma equipe médica especializada