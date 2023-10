Fátima Bernardes volta a estudar com o apoio dos filhos

Em entrevista à Revista Caras, ela revelou detalhe do seu novo programa no GNT e celebrou a estreia no canal vinculado à Globo

Fátima Bernardes não cansa de se reinventar mesmo com uma carreira consolidada no ramo do audiovisual. A jornalista voltou aos estudos e revelou detalhes sobre a escolha. Ela ainda contou sobre o próximo passo rumo a estreia do seu novo programa no GNT.

“Não ter a rotina do dia a dia me possibilita voltar a dançar, porque desde a pandemia eu não dançava”, começa Fátima Bernardes. “Ter aulas de francês, porque como eu estou com dois filhos morando lá, eu já falava francês, mas estava há muito tempo sem estudar. Ter um pouco mais de tempo para mim.”

Ela ainda fala sobre o seu novo projeto dentro do GNT: “Ganhei vários presentes nesse ano, não é? Estou estreando um projeto novo, em que me apresento de uma maneira diferente. Vou participar do encerramento do The Voice, que está sendo preparada uma grande festa para o público, para que a gente possa fazer o fechamento desse ciclo tão bonito, de lidar com os sonhos de tantas pessoas”, completa.