Fátima Bernardes sofre acidente e deve gravar de muletas

A apresentadora Fátima Bernardes não pretende se afastar do reality show, mostrando profissionalismo extremo

Minha gente, a apresentadora Fátima Bernardes sofreu um acidente e fraturou o pé às vésperas do início das gravações da última temporada do The Voice.

Mas ao contrário do que imaginávamos, a apresentadora não será substituída e muito menos irá se afastar do reality musical. Ela deverá gravar os primeiros episódios na cadeira de rodas ou de muletas — a depender do esquema de acessibilidade montado pela Globo.

As gravações das audições às cegas estão marcadas para as próximas segunda (6) e terça (7). Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, até o momento, a emissora optou por não cancelar o trabalho nos estúdios e está providenciando todas as condições para que a artista siga trabalhando da forma mais segura para a sua atual situação.

E mesmo tendo considerado substituir a apresentadora temporariamente, Fátima optou por permanecer no projeto, demonstrando grande entusiasmo pela temporada que se inicia. Então, o diretor artístico do programa, Creso Eduardo Macedo, apoiou a decisão da apresentadora.

Fátima também está programada para realizar entrevistas com os participantes no domingo (5). Ela já havia iniciado oficialmente os trabalhos da temporada na semana passada e está comprometida em continuar entregando sua melhor performance para a audiência.