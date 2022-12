Fátima Bernardes relembra diagnóstico de câncer: “Recebi o diagnóstico mais difícil da vida”

Apresentadora contou que há dois anos recebeu o diagnóstico de câncer endométrico

Ai gente, escorreu uma lágrima aqui e eu nem nego para vocês, mas Fátima Bernardes lembrou do seu diagnóstico de câncer endométrico e não deixou de lembrar o quanto a notícia pegou ela de forma desprevenida. A jornalista ainda publicou uma sequência de fotos no seu Instagram em comemoração a vitória.

“Há dois anos, exatamente no dia 2 de dezembro, eu saí do palco do Encontro para o consultório da minha médica onde recebi o diagnóstico mais difícil da vida: um câncer de endométrio. Dois anos depois, muita coisa aconteceu e eu estou aqui: feliz, curada, fazendo o que amo. Muito obrigada por todo carinho, por todas as orações que têm me acompanhado por tantos anos”, escreveu a jornalista.

Os fãs ainda comentaram na publicação da comunicadora desejando força, muita luz e sucesso para a apresentadora.