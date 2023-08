“Fases da depressão!”, desabafa esposa de Frank Aguiar ao relatar perda de cabelos

Recentemente a influenciadora foi diagnosticada com a Síndrome de Stevens-Johnson, uma rara doença de pele.

Minha gente, após ser diagnosticada com uma rara doença de pele e passar muito sufoco no hospital, a influenciadora e esposa do cantor Frank Aguiar, Caroline Luz Aguiar, utilizou o seu instagram para revelar que está enfrentando uma forte depressão, que por consequência está lhe ocasionando uma constante perda de cabelos.

“Fases da depressão! Agora o cabelo caindo, a dor de dentro ninguém vê e nem sente”, desabafou Caroline.

Continuando, a influenciadora lamenta dizendo que, para piorar a sua atual situação, o seu filho acabou fraturando o dedo na escola. “E para completar o meu filho fraturou o dedinho na escola.”

Para quem não lembra, durante o mês de Julho, a esposa de Frank Aguiar passou 10 dias internada na UTI, após ser diagnosticada com a Síndrome de Stevens-Johnson, que é uma inflamação do sistema imunológico a medicamentos como anti-inflamatórios e antibióticos, que pode causar feridas, manchas e descamação pelo corpo.