Fãs do RBD são surpreendidos com arrastão na saída do show

Minhas manas que foram ao show do RBD ontem (09), me ligaram hoje assustadíssimas com a falta de policiais no entorno do estádio para acompanhar a saída dos fãs. Pouco antes da meia noite, no final do show do RBD em torno do estádio Nilton Santos, bandidos fizeram dois arrastões perto da estação de trem.

“Só tinha uma viatura, mas não adiantou muita coisa, estávamos indo em direção à estação de trem e várias pessoas voltaram correndo”, disse uma fã.

Alguns ainda dizem que o carro da polícia não deu a ajuda necessária para os fãs que estavam saindo do show da banda. Um grupo ainda tentou se esconder do que estava acontecendo no Hospital Memorial e incomodaram as pessoas que utilizavam o hospital.