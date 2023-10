Fãs disseram Xuxa ser expulsa de condomínio na Argentina

Em entrevista à Revista Caras, a apresentador relembrou que os fãs argentinos ficavam acampados na frente de sua residência e gerou preocupação para outros moradores

Xuxa Meneghel revelou detalhes sobre sua fama na Argentina em entrevista à Revista Caras. A apresentadora chegou a revelar que foi expulsa de um condomínio do exterior por causa dos fãs que ficavam acampados na porta de sua residência. Meneghel ainda disse que foi expulsa de dois condomínios por conta do volume de fãs que acompanhavam sua rotina.

“Fui para um um apartamento, uma cobertura, que eles pediram para eu sair. Fui convidada para sair pelas pessoas que moravam no prédio, porque ficavam muitos fãs embaixo cantando e não deixava as pessoas dormirem”, relembrou a artista, em bate-papo com o jornalista Fabrício Pelegrino.

Xuxa ainda conta que foi obrigada a se mudar para uma região afastada do centro da cidade para evitar ainda mais problemas. “Demorava uns 40 minutos para chegar lá na casa”, relembra.