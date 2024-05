Fãs de Wanessa Camargo puxam coro contra Davi durante primeiro show da cantora após o  BBB

Gentee, cadê o espírito esportivo desse povo? Já faz mais de mês que o BBB24 acabou e o pessoal ainda não deu conta de superar essa rivalidade completamente desnecessária?

Nesta sexta-feira (10) aconteceu, em São Paulo, o primeiro show da cantora e ex-BBB Wanessa Camargo, após a mesma deixar a 24ª edição do BBB.Porém, o que era para ser um momento completamente incrível com os seus fãs, acabou fazendo com que Wanessa ficasse em um tremenda saia justa.

Durante a sua apresentação, um de seus fãs invadiu o palco e liderou um coro de xingamentos contra o campeão do BBB24 e rival da cantora dentro do confinamento.

“Ei, Davi, vai tomar no c*”, gritava o público, enquanto Wanessa tentava acalmar os ânimos de todos alí presentes e pedia para que as ofensas contra o ex-motorista de app parassem.