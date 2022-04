Fãs de Paulo André usam tag “O PRIMEIRO LUGAR É SEU PA” e fãs de Arthur Aguiar copiam por medo!

Os fãs do atleta estão bem focados em torna-lo campeão do ‘BBB22’

Se a Padaria acha que será fácil entregar um milhão e meio de reais nas mãos de Arthur Aguiar e Maira Cardi, estão bem enganados! É que a torcida de Paulo André cada dia cresce mais e a movimentação para torna-lo campeão da edição está tomando força.

Na madrugada desta quinta-feira, (14), a tag “O PRIMEIRO LUGAR É SEU PA” ficou em primeiro lugar nos trends topics do Twitter viu? Os tweets eram direcionados a exaltar o atleta e explicar o porquê ele merece o prêmio final. “PA é o único campeão possível, se posicionou quando necessário, jogou quando tinha que jogar, um dos que mais ganharam provas, ficou em todas as provas de resistência até o final, e ainda protagonizou a amizade mais bonita de todas as edições. É TUDO DELE O PRIMEIRO LUGAR É SEU PA”, escreveu uma fã.

PA é o único campeão possível, se posicionou quando necessário, jogou quando tinha que jogar, um dos q mais ganharam provas, ficou em todas as provas de resistência até o final, e ainda protagonizou a amizade mais bonita de todas as edições. É TUDO DELE



O PRIMEIRO LUGAR É SEU PA pic.twitter.com/KCAMejQ1FU — vic 🌪️ (@todeboafodase) April 14, 2022

Uma outra deu uma leve cutucada na torcida de Arthur: “Quem tem outra torcida JAMAIS saberá o PRAZER que é torcer pra esse rapaz”, escreveu. Vish! Aliás, a torcida do Pãozinho não gostou nada, nada dessa tag e copiaram, acredita?

Quem não tem inteligência para criar, tem que ter para copiar. VERGONHAAAA



O PRIMEIRO LUGAR É SEU PA pic.twitter.com/LSG5KEziss — isy 🌩 (@isycoments) April 14, 2022

A torcida levantou a TAG “PRIMEIRO LUGAR É SEU ARTHUR” e nesta tag a originalidade mandou lembranças né? Uma moça da Padaria tweetou: “O PRIMEIRO LUGAR É SEU ARTHUR, O SEGUNDO É DA PADARIA, O TERCEIRO É DOS PONTINHOS DE LUZ”. Já outro seguidor postou: “Nos desafiaram e disseram que a padaria não consegue subir a tag O PRIMEIRO LUGAR E SEU ARTHUR”.

Mais um vídeo pra provar que o Arthur sempre foi o grande PROTAGONISTA do #BBB22, desde o início do programa!#RedeBBB #TeamArthur #Arthur



O PRIMEIRO LUGAR É SEU ARTHUR

ARTHUR AGUIAR NO YOUTUBE pic.twitter.com/f5T3uDiwrk CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 14, 2022

É e a tag não foi tão bem sucedida não viu? Será que Paulo André, amigo de Arthur Aguiar poderá tirar o prêmio dele? Aguardemos…