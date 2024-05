Fãs de Madonna jogam ladrão no lixo, após tentativa de furto

Genteee, olha só esse babado que eu acabei de receber no meu celular sobre o show da Madonna. Parece que antes da nossa rainha do pop subir ao palco na noite deste sábado (4), rolou uma tentativa de furto, mas parece que o suposto ladrão foi espancado e jogado em uma caçamba de lixo pelos fãs. No vídeo, podemos ver o momento em que pelo menos três pessoas carregam um homem de camiseta preta até uma caçamba de lixo de cor laranja.

O homem é colocado dentro da caçamba, enquanto os agressores desferem socos em seu rosto. Algumas pessoas que assistem à cena gritam em protesto. Após as agressões, uma pessoa fecha a tampa do lixo com o homem dentro.

Segundo publicações no X, esse homem que foi colocado no lixo seria um ladrão que estava roubando fãs da cantora. Antes do início do show, ocorreram cerca de 30 furtos de celulares. Outro vídeo na rede social X mostra alguns homens sendo detidos e levados pela polícia.

A confusão na praia chamou a atenção de homens do batalhão de Rondas Especiais e Controle das Multidões (Recom), da Polícia Militar, que foram ao local para deter os envolvidos.