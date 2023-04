Fãs de Bruna Biancardi apostam que ela irá revelar gravidez de Neymar em aniversário

Os fãs acreditam que ela confirmará a gravidez no próximo sábado, lembrando que Fabíola Reipert já tinha dito que ela estava grávida do jogador, mas a assessoria negou

Ninguém segura os fãs do casal mais assediado pela mídia: Bruna Biancardi e Neymar. Eles acreditam que Bruna está grávida do jogador e que a notícia chegará no próximo sábado, quando comemoram o seu aniversário. Fabíola Reipert já tinha dito que ela estava grávida, mas a notícia foi negada pela assessoria da morena.

Os fãs acreditam que algumas atitudes de Bruna possam levar a acreditar que ela esteja grávida, como ela ter evitado postar foto de corpo inteiro. Além disso, eles apontam que ela tem evitado o decote, como aconteceu em uma foto que ela posou ao lado de Neymar e amigos.

“Gente, hoje tive real certeza. Ela tá gravidinha mesmo. Mas acho que no tempo dela vai confirmar para gente”, escreveu uma seguidora de Bruna. “Nada tira da minha cabeça que ela está grávida”, disse outra. “Mostra a barriga”, pediu mais uma.