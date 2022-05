Viih Tube beijou 43 bocas na Farofa da Gkay

Organizadora da festa aguarda debut de Bianca Andrade na festa

Todos esperam a volta triunfal de Bianca Andrade para o mundo da ousadia e da cachorrada na Farofa da Gkay deste ano. A empresária passou a coroa de pegadora para Viih Tube, que soube manter o legal muitíssimo bem o legado, mas Gkay já avisa que não vai ser nada fácil para Bianca recuperar a coroa, porque a loira beijou 43 bocas na Farofa do ano passado.

“Gente, não, eu juro e você sabem que eu to esperando o debut da Boca Rosa na Farofa esse ano, conversei com ela no Baile da Vogue e ela disse: ‘Ai amiga, tô calma’ e eu disse: ‘Então você deixe de estar, se você está com os chacras alinhados a gente vai desalinhar’. Mas amiga, eu acho que desbancar Viih Tube… Foram 43 pessoas”, disse Gkay.

Eu tô passando mal, mas não nego que acho que Bianca vai tirar essa de letra, afinal, meu bem, vocês já viram como a mulher está um luxo de fina? O shape em dia e o mega nos trinques.

Vai que é sua Boca Rosa, o título já é seu!