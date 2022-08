Fantine fala sobre possível retorno de Rouge: “Um show e um documentário”

Fantine Tho, do Rouge, contou que as integrantes estão conversando sobre a possibilidade de retorno

Não faz muito tempo que Rouge esteve na boca do povo e os problemas do grupo, que brilhou nos anos 2000, vieram à tona. Fantine Tho, fez revelações bombásticas, inclusive sobre um possível retorno do grupo com um documentário e um show. Afe!

“Temos conversado sobre a possibilidade de fazer um show e um documentário. Acredito que o que temos em comum é a capacidade de colocar nossas diferenças pessoais de lado por tempo limitado, para trabalhar, criar, e nos divertimos juntas, apesar de tudo”, disse a cantora em entrevista à revista Quem.

A participante do grupo ainda disse que sente a magia que o grupo carrega apesar de tudo que aconteceu. “Honramos a oportunidade, aprendemos a conviver com a melhor de nossas habilidades, com todas as limitações humanas para fazer o Rouge, algo sobre-humano, lúdico, mágico, funcionar com total dedicação e entrega até onde possível”, disse.

Meu sonho vai se tornar realidade? Aguardo ansiosa para ver isso de perto.