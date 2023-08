Fantástico revela que o Maurício Kubrusly tem Demência Fronto Temporal e perdeu a memória

A reportagem sobre o jornalista na Globo deu o que falar na web e não deixou que os internautas questionassem o estado de saúde do ícone da TV brasileira

Fazia tempo que não víamos Maurício Kubrusly em trabalhos na TV, mas foi na matéria do Fantástico que sabemos que o ator enfrenta diversos problemas de saúde, principalmente contra a demência. O jornalista está afastado da TV por conta de problemas de saúde, que foram detalhados na reportagem.

Ele perdeu a memória após ser diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT) e vive com a esposa, Beatriz Goulart, no sul da Bahia. Kubrusly trabalhou por 34 anos na Globo , mas teve que se retirar após o diagnóstico da doença, para se tratar.

“Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira”, escreveram.