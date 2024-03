Fantasia de coelhinha: Janaina Prazeres, eleita ‘Mulher Perfeita’ da Playboy, afirma que título afasta relacionamentos sérios

A modelo Janaína Prazeres, recentemente eleita como a “Mulher Perfeita” pela Playboy, fez um ensaio fotográfico vestida com fantasia de coelhinha para a Páscoa. Após sua capa na Playboy Noruega, a influenciadora tem sido alvo de inúmeros pedidos de fetiche por parte de seus fãs, muitos deles desejando que ela realize ensaios fotográficos temáticos, como o de coelhinha sexy que acabou de protagonizar, vestida com um body nude de vinil, botas pretas até o joelho também de vinil e uma máscara de coelhinha preta.

No entanto, por trás de toda a beleza e sedução, a influenciadora revela um lado mais íntimo de sua vida amorosa. Janaina Prazeres desabafa sobre as dificuldades de manter relacionamentos sérios, citando que ser “bonita demais” muitas vezes afasta a possibilidade de conexões profundas e duradouras.

“Sempre ouvi que mulheres bonitas demais não conseguem sustentar um relacionamento profundo”, compartilha. Ela relata episódios marcantes em que foi confrontada com a ideia de que sua beleza seria um obstáculo para relacionamentos sérios, deixando um certo trauma em sua mente. “Muitos caras presumem que nunca me dedico completamente a um relacionamento, como se minha beleza fosse um convite para competição constante com outros homens”.

Janaina conta que aos 19 anos se casou, e que após sete anos decidiu se separar devido às diferenças de cultura entre ela e o seu ex-marido chinês. Logo após a separação, ela engatou uma sequência de relacionamento. De acordo com a influenciadora, o máximo de tempo em que ficou solteira ocorreu recentemente, com três meses. “Eu conhecia e já me apaixonava, tentava viver uma história e, se não desse certo, passava para a próxima. Cheguei a morar com seis noivos diferentes, mas só me casei com um deles”, conclui ela.