Famoso promoter carioca, Junior Cabral, aproveita a “Arena 5521”, no Morro da Urca

O promoter estava acompanhado da ex-BBB Natália Deodato, do ex-candidato a vereador do Rio Wilton Vacari e do ator Marcello Melo Jr. (Fotógrafo: Victor Carnevale)

É pessoal, infelizmente não foi desta vez que o Brasil conquistou o hexa, mas como já dizia o grupo Fundo de Quintal, “O Show Tem Que Continuar”. E quem está seguindo à risca o ensinamento dos sambistas é o promoter Junior Cabral. O queridinho de vários famosos, como as divas Ivete Sangalo, Bruna Marquezine e Mariana Ximenes, foi para o Morro da Urca, mais especificamente na Arena Internacional Sky Park Rio, no evento Arena 5521, para assistir ao jogo do Brasil contra a Croácia e curtir ao lado de diversos outros brasileiros que puderam ‘sextar’ mais cedo essa semana. Além de um open bar maravilhoso, recheado de cerveja, whisky e gin, Junior está aproveitando ao máximo o evento que conta com shows de grandes artistas como a DJ Malira. Gatíssimo como sempre, o promoter está se divertindo horrores, na Arena 5521, acompanhado de personalidades como a ex-BBB Natália Deodato, o ex-candidato a vereador do Rio Wilton Vacari e o ator Marcello Melo Jr. Fotógrafo: Victor Carnevale