Família revela testamento deixado por Chico Anysio 

Apesar de ter deixado alguns itens de luxo, o humorista deixou uma dívida milionária, que deverá ser quitada pela família.

Amores, na noite de ontem (06), enquanto fazia a minha boa skin care antes de dormir, estava assistindo o programa Domingo Espetacular, na Record TV, quando me deparo com um dos assuntos que mais rende polêmica no mundo, a herança deixada por aqueles que infelizmente já nos deixaram, neste caso, o programa mostrava o testamento do ator e humorista Chico Anysio.

Após mais de 10 anos de sua morte, a família do ator resolveu expor o documento deixado por ele, onde há detalhes sobre a herança que o mesmo deixou para os seus filhos, Lug de Paula; Nizo Neto; Rico Rondelli; Bruno Mazzeo; Cícero Chaves; Rodrigo Anysio; Vitória Anysio; Duda Anysio e André Lucas, e a sua esposa, Malga di Paula.

Segundo o documento, com a sua morte, Anysio deixou três salas comerciais na Barra da Tijuca, seis carros e um apartamento de luxo avaliado em R$ 4 milhões, também na Barra, porém, além dos itens de luxo deixados pelo humorista, a família também herdou uma dívida de R$2,4 milhões,em pendências de Imposto de Renda, que deverá ser quitada pelos herdeiros.

Para quem não sabe, Chico Anysio, infelizmente, nos deixou em março de 2012, aos 80 anos. Na época, ele passou por diversas internações, porém, foi vítima de uma falência múltipla de órgãos.