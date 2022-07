Família Pôncio deve cerca de R$1,4 bilhão de impostos na Receita Federal

Depois de Gabi mostrar seus gastos no cartão o FBI do kikiki foi a fundo nas pesquisas

Antes Gabi Brandt não tivesse mostrado ses quase R$400 mil gastos na fatura do cartão, porque de acordo com o site Splash, do Uol, a família Pôncio deve para a Receita Federal o valor aproximado a R$1,4 bilhões. O kikiki rolou solto e as contas na família de valores exacerbados tem nome e endereço. Aloca!

Para quem não sabe a família é como as Kardashian, mas o ramo de atuação é nos cigarros, afinal eles são donos da distribuidora de cigarros Gudang Brasil, que tem cerca de 70 inscrições na dívida ativa da Receita, informação que consta na Lista de Devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda.

Segundo a Redesim, do Governo Federal, a empresa de cigarros está registrada em nome de Sarah Pôncio, irmã de Saulo, marido de Gabi Brandt. A influenciadora ainda soprou as velinhas essa semana e o pastor, Márcio Pôncio, fez questão de atacar Jonathan Couto. Assunto para outra hora.

Márcio e Simone, mesmo que não tenham seus nomes interligados ao quadro societário da empresa, têm seus nomes na lista de devedores. Assim como Gabi, que tem uma dívida no valor de R$3.950,54. Até o momento ninguém dos “Kardashians” se pronunciou.