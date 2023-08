Família de Mc Marcinho faz apelo sobre doação de órgãos

A família do cantor, que faleceu no sábado (26), incentivou a doação de órgãos em uma campanha publicada essa semana

Todos nós já sabemos que Mc Marcinho faleceu na fila do transplante, em que aguardava a compatibilidade. O cantor não suportou e faleceu no sábado (26). A família do artista usou suas redes sociais para fazer uma campanha de conscientização sobre a doação de órgãos.

“Atualmente, 386 pessoas esperam por um transplante de coração no Brasil. MC Marcinho era uma dessas pessoas. O cantor estava internado desde o fim de junho para tratar de insuficiência renal e cardíaca. Infelizmente, o MC veio a óbito na manhã deste sábado, dia 26″, informou.

A publicação adaptou um trecho do hit do funkeiro, Glamurosa: “Se quiser falar de amor, fale sobre doação de órgãos”, dizia.