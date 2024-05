Família de Marília Mendonça vai rifar violão dela em prol do Rio Grande do Sul

A família de Marília Mendonça decidiu fazer a doação de um de seus violões para arrecadação de dinheiro para as pessoas que tiveram suas casas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, 6, os familiares informaram que vão abrir uma rifa de um violão que foi de Marília.

O item será rifado por meio dos perfis oficiais da cantora, da mãe dela, Dona Ruth, e do irmão, João Gustavo. A ação de solidariedade terá toda a renda revertida para a região sul do Brasil.

Porém, a família foi alvo de críticas. Alguns internautas foram contra a atitude de rifar um violão que foi de Marília e poderia ficar de lembrança para o filho dela, Léo. Com isso, João Gustavo veio à público para rebater as críticas. “Sobre a rifa, o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul, e também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores, um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas! “A mas é a única recordação que o Léo tem” não não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um péssimo tio!”, disse João Gustavo no Twitter.