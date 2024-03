Família de Davi do BBB24 ganha apartamento mobiliado da afiliada do SBT

A emissora rival da TV Globo entregou as chaves do apartamento para a família do confinado e se comprometeu a pagar o aluguel.

Genteee, que atitude linda foi essa que a TV Aratu, afiliada do SBT em Salvador, fez, hein? Na última quarta-feira (06) a mãe do atual participante do BBB24, Davi, foi surpreendida pela emissora ao ganhar um apartamento mobiliado o qual a rival da TV Globo se disponibilizou para pagar o aluguel. A entrega do apartamento para Elisângela Brito, que estava acompanhada de suas outras filhas, Raquel e Duda, foi exibida durante o programa Universo, no qual a mãe de Davi se mostrou extremamente emocionada com o presente. “Meu Deus, quanto tempo eu não durmo numa cama. Você sabe quanto tempo eu durmo no chão? Eu vou dormir numa cama sem ter medo do barraco despencar quando chover. Eu subo 170 degraus para chegar em casa, e agora vou de elevador“, declarou Elisângela, em meio às lágrimas. “Um luxo. Aqui é uma mansão. Estou vivendo um sonho“, completou Raquel. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2024/03/07132135/WhatsApp-Video-2024-03-07-at-12.55.19.mp4 Família de Davi do BBB24 ganha apartamento mobiliado da afiliada do SBT