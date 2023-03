Família de Bruce Willis quer reunir ex-colegas para “noites de cinema”

Familiares do ator querem propor sessões de cinema semanais com o intuito de amenizar a perda de memória causada pela demência frontotemporal

A família de Bruce Willis não vai desistir tão cedo de amenizar as causas da demência frontotemporal que o ator foi diagnosticado. A ideia é reunir os ex-colegas para sessões de cinema semanais, com o intuito de diminuir a perda de memória.

De acordo com o Radar Online, a ideia partiu da esposa do ator, Emma Heming, e de sua ex, Demi Moore. As sessões acontecerão em sua casa em Beverly Hills e um dos nomes confirmados é o de Cybill Shepherd, da série “A gata e o rato”, e Sylvester Stallone, disseram fontes.

“A família espera que reviver as várias experiências que ele teve com seus colegas de elenco mantenha a memória de Bruce o mais nítida e estimulada possível”, contou.