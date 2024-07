Família cresceu! Aline Wirley e Igor Rickli adotam Fátima e Will

Ai, escorreu uma lágrima aqui quando eu vi que Aline Wirley e Igor Rickli resolveram aumentar a família e deram a notícia por meio de suas redes sociais. Já pais de Antonio, Aline e Igor agora oficialmente se tornaram pais de Will e Fátima por meio da adoção.

Os dois conversaram com a Crescer e contaram que desde cedo sabiam que teriam uma família juntos na sua história de amor. Primeiro, com a chegada de Antonio, de 10 anos, após quatro anos de união. E, há sete meses, com a chegada de Will, 7 anos, e Fátima, 10 anos.

“A adoção esteve nos nossos planos desde o início, nas nossas conversas sobre ter uma família. Estava tudo no nosso roteiro [risos]”, disse.

Aline ainda completou: “No começo do nosso relacionamento eu não tinha certeza sobre a adoção, mas o desejo do Igor era genuíno. Quando Antonio nasceu, percebemos a beleza e o caos de ter filhos, porque não dá para romantizar essa transformação. Assim que ele fez 7 anos, o Igor falou: “E aí, vamos?”. Eu respondi: “Oi, querido, vamos para onde? Fazer uma viagem?”[risos]. Ele tocou novamente na história da adoção e eu topei. Porém, foi só durante o processo de adoção que tive realmente a certeza de que queria”, finalizou.