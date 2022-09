Falta de respeito e empatia: repórter do Multishow faz brincadeira com a morte da Rainha Elizabeth II

Atualmente, Didi Effe apresenta o quadro A-pop-calipse no canal do YouTube da TNT Brasil.

Estou chocada com tamanha falta de respeito! Durante a transmissão do Rock in Rio nesta sexta-feira (09), o apresentador Diego Ferreira, mais conhecido como Didi Effe, fez uma brincadeira de muito mal gosto com a morte da ilustríssima Rainha Elizabeth II.

Ao lado de Pequena Lô, o apresentador estava ao vivo com Marcos Mion, falando sobre a acessibilidade na estrutura do Rock in Rio e dando destaque às atrações que se apresentaram no evento ontem. “O emo está vivíssimo, ao contrário da rainha Elizabeth. Mas estou aqui com a Pequena Lô ao meu lado”.

Diego Ferreira é um apresentador e jornalista brasileiro, que em 2008 se tornou VJ na MTV. Ele também já fez parte do elenco do novo Vídeo Show, na TV Globo e atualmente apresenta o quadro A-pop-calipse no canal do YouTube da TNT Brasil.

Não esperava uma atitude dessa vindo de um funcionário do complexo Globo, que possui 24 canais, fora as filiais regionais, já que a equipe de contratação já foi muito mais criteriosa na hora de escolher pessoas para trabalhar com a sua imagem. Ao meu ver, deveria ser demissão na certa!

A Rainha Elizabeth II, assim como seus amigos e familiares, não merecem esse tipo de ‘piada’ em um momento tão delicado quanto esse, eles merecem respeito.