Faliu! Tonico Pereira deixa de trocar prótese no pênis

Ator passa por uma crise financeira e precisou se desfazer de bens

Minha gente, se não está fácil para você, imagina para Tonico Pereira, que está passando por uma crise crítica. O ator informou que teve que vender parte de sua coleção de carros antigos e adiar sua cirurgia de troca da prótese peniana por causa do valor da internação. Pobre coitado!

“Estou praticamente falido”, disse Tonico ao conversar com o jornal ‘Folha de S. Paulo’. Vale lembrar que o ator acabou de gravar o longa ‘O Velho Fusca’ e ainda voltou com a peça ‘O Julgamento de Sócrates’, no Rio.

Mesmo que os dois trabalhos ajudem a manter a base dos gastos do ator, ele ressalta que não é o bastante. Pereira ainda segue com um brechó na Zona Sul, mas o negócio vai de mal a pior.

“Não está dando lucro. Somos vítimas dessa situação, que é pandêmica e governamental. Os proprietários aumentaram o aluguel. É uma loucura isso, não existe solidariedade nenhuma”, declarou.