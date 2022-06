Falcão do futsal é o novo empresário do Luva de Pedreiro

Ex-craque da Seleção Brasileira que foi campeão do mundo e agora ajudará Iran Ferreira

Depois de toda a treta com Allan Jesus, empresário de Luva de Pedreiro, parece que a história tomou um novo rumo com Falcão, do futsal, ajudando o menino com a carreira e os acordos, do jeito que tem que ser feito.

Ney Silva foi quem revelou a provável parceria entre os craques da bola com uma foto postada no seu Instagram. “A família cada dia mais forte”, escreveu na legenda.

Luva de Pedreiro anunciou no domingo uma pausa nos trabalhos que alegram as pessoas nas redes, mas com o novo empresário o figura não deve ficar parado muito tempo, trabalhando muito para correr atrás do prejuízo.