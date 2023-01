FAKE: Boato de que senhora teria morrido no Ginásio da Academia de Polícia Federal é desmentido

Polícia Federal desmentiu o boato sobre morte de idosa no QG em Brasília

As fake news rolam soltas, mas eu não fico calada diante de uma coisa assim nem que a vaca tussa e venho desmentir para os meus leitores queridos. A notícia que tomou conta das redes é que uma senhora teria morrido em um QG pró Bolsonaro em Brasília. Acontece que a polícia desmentiu a notícia.

A notícia que corre solta é de que a senhora teria morrido no ginásio da Polícia Federal, onde estão os presos pelo terrorismo que ocasionaram no Palácio do Planalto no domingo (08).

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

As más línguas ainda dizem que usaram imagem de banco de imagens para distribuir em grupos de WhatsApp a notícia falsa de que a senhora teria morrido.