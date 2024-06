Fafá de Belém surge no hospital após acidente e reflete sobre a vida

Contei para vocês que Fafá de Belém sofreu um acidente em casa e que teve que cancelar seus compromissos, né? A cantora usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a vida e refletir sobre o momento de repouso.

Em um vídeo nas redes sociais, a artista refletiu sobre as redes sociais, as notícias falsas, o seu gosto pelo trabalho e a importância de cuidar da própria saúde. “Bom dia, bom dia, bom dia, alegria. Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames, para ver quando é que eu posso voltar às minhas atividades em pleno. A vida da gente, eu vou caminhar para frente. E a gente tem que caminhar com saúde, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. E nessa caminhada de quase 50 anos de carreira, eu sempre trabalhei mais do que perguntei se eu podia. Gosto de trabalhar, adoro, sou imperativa, mas chega uma hora que a gente tem que começar a avaliar o que vale a pena”, disse ela.

E completou: “E não é só um trabalho, é em tudo. O que vale a pena você fazer? Por quem vale a pena você se esforçar? Para quem vale a pena você ir até o último limite possível para poder estar próximo na vida, no amor, no trabalho, na amizade? A vida é uma construção. Construção que é feita a partir do primeiro momento em que alguma coisa, alguém cruza a sua vida. É importante a gente perceber que se o caminho não for de mão dupla, não vale a pena. Acho que a gente pergunta que a gente tem que fazer muito mais nós, mulheres, que somos criadas para fazer, realizar, nos doar o tempo todo, resolver problemas dos outros, etc, etc, etc. Isso vale a pena para mim, eu tô sendo validada, eu tô sendo respeitada por esse outro lado a que eu tô me dedicando. Eu falo muito, eu sou assim, eu sou assim, porque eu só sei direito que eu sou, né? Nem sei completamente”.

“Mas, eu, exatamente, teria perguntado muito, o que vale realmente a pena. Eu gosto de fazer, eu preciso fazer, e quando você gosta de fazer, e faz do seu coração gigantescamente aberto e solidário, e a pessoa acha que você precisa, eu acho que é a hora de questionar tudo, na amizade, no amor, no trabalho, na vida. E eu, cada vez mais, me dedico a querer saber quem eu sou, nessa queda, que foi completamente boba, eu, na postagem de ontem, eu vi coisas muito carinhosas, e eu estou aqui para agradecer isso, mas também vi muita crueldade”, afirmou.

Por fim, ela disse: “Então eu acho que a saúde mental é urgente nesse país, avaliar se você está bem, porque alguém que está bem possível, não precisa gostar do outro, para desejar o melhor para o outro. Alguém que está em paz com o seu coração, não deseja que o outro não se recupere, porque brinca com ele, ou sei lá o quê. Eu acho urgente a gente verificar como é que está a nossa saúde mental, o nosso olhar leve, o nosso olhar sem interesse, o olhar desinteressado, porque quando eu tenho interesse em te prejudicar, algum interesse oculto eu tenho, de tirar da minha frente, isso é muito feio. Isso é muito pequeno, porque a competição, o desafio, nos leva aos melhores lugares das nossas vidas. Hashtag, fica a dica. Até amanhã”.