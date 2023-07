Fafá de Belém sobre funk: “Me incomoda”

A cantora fez revelações bombásticas sobre sua relação com o estilo musical no Vênus Podcast e não deixou de falar sobre as crianças que ouvem o ritmo

Fafá de Belém está de olho em tudo, principalmente nas crianças que ouvem funk na inocência e não sabem bem o que escutam. A cantora deu uma entrevista para o Venu Podcast e contou detalhes sobre o que pensa sobre o estilo musical, dizendo ainda que a incomoda um pouco a relação da música com as crianças. “Me incomoda. Outro dia, minha neta estava dançando lá em casa e eu falei: ‘não, isso não é legal. Você tem sete anos e não sabe que sinais está mandando com seu corpo’”, disse a cantora. Ela ainda completa: “Disse que existiam muitas pessoas ruins no mundo e que, às vezes, sem perceber, você envia um sinal que um maluco pode interpretar de forma errada. É perigoso”, explicou. Fafá ainda conta que as meninas acreditam que o empoderamento seja servir os homens, promovendo um machismo sórdido, vulgaridade e a mulher sendo tratada como objeto.