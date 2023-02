Facundo Guerra expõe nude de seguidor: “Por pouco minha filha não viu as fotos”

O empresário da noite paulistana usou as redes sociais para desabafar

O empresário Facundo Guerra usou os stories para expor um nude que recebeu de um seguidor (Douglas Carvalho). Facundo diz que usou a exposição como forma de tratamento didático para que a situação não ocorra novamente, ressaltando que acontece toda semana com ele.

“Eu tenho vontade de matar macho que ainda acha que é legal mandar nude não solicitado para uma pessoa.Nesse caso o Douglas achou que seria interessante mandar uma série de fotos das suas partes íntimas”. iniciou.

E continuou: “A única coisa que dá pra fazer é expor publicamente essa aberração e ver se a vergonha impede dele fazer isso com outras pessoas”, escreveu.

Guerra ainda pede desculpa pelo desabafo. “Isso acontece uma vez por semana. E eu sempre apago e bloqueio. Mas hoje minha filha por pouco não viu as fotos, e eu pensei comigo que precisava fazer algo para que o Douglas pense duas vezes antes de fazer isso com outras pessoas. Acho que a vergonha pública pode ser uma ferramenta didática. Me perdoem pela baixaria”, finalizou.