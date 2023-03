”Faço a linha coroa bonita”, brinca Marisa Orth durante podcast

A atriz de 59 anos relembra a personagem Magda e outros momentos importantes da carreira no podcast “Desculpa alguma coisa”

Marisa Orth, a eterna Magda do programa de comédia inesquecível “Sai de baixo”, conta que não se incomoda de sempre ser lembrada pela personagem por onde passa. O tempo realmente voa e já se passaram 20 anos do fim do programa que popularizou o bordão “Cala a boca, Magda”. E, sem dúvidas, essa foi a personagem mais marcante de toda a carreira da atriz de 59 anos.

Marisa Orth dá show de carisma e irreverência em podcast. (crédito da foto: reprodução)

Marisa afirma que tem orgulho de sua mais famosa personagem porque, além do reconhecimento popular, ela deu a Marisa muita autoestima, sendo vista na época até como símbolo sexual.

“Nunca imaginei. Fico tão feliz com isso. Foi outra grande surpresa. Fui criada para ser uma intelectual. Virei popular, burra e gostosa. Tenho orgulho, adorei. Mas não tenho saudade, porque é isso, foi um brinde. A Magda que era o símbolo sexual”, dizsse a atriz em entrevista ao podcast “Desculpa alguma coisa”.

Marisa Orth e Miguel Falabela durante o humorístico “Sai de baixo”. (crédito da foto: reprodução)

Ainda na entrevista para a anfitriã Tati Bernardi, Marisa confessou: “No começo me irritava porque tinha medo de nunca mais poder fazer outra coisa, o barato de ser atriz é poder fazer vários personagens. Mas hoje amo a Magda… Era tudo o que eu sempre quis. É muito complicado fazer sucesso. Saíram coisas horríveis, como ‘Marisa vendeu a alma ao diabo’. Tenho um enorme prazer de ter me tornado uma artista popular”.