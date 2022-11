Fabíola Reipert revela que cantora plantou notícia e depois veio a público desmentir: “Eu não vou sair como mentirosa”

A apresentadora disse que mantém em sigilo quem são suas fontes, mas afirma que elas estão espalhadas por todos os lugares.

Durante a sua participação no programa “Manhã do Ronnie”, que é apresentado pelo ator e cantor Ronnie Von, a apresentadora e colunista Fabíola Reipert, revelou ao público que uma cantora famosa, a quem ela não deu nome, plantou uma notícia em sua coluna e depois desmentiu, fazendo com que ela saísse como mentirosa.

Ao ser questionada sobre as fontes que lhe dão informações para trazer em seu programa aquela fofoquinha que tanto amamos, a apresentadora revelou que elas estão em todos os lugares como hospitais, implantadas dentro de outras emissoras, aeroportos, dentre outros, e que para não acabar prejudicando essas pessoas, ela até já passou direto, fingindo que não conhecia a pessoa para não gerar suspeitas.

Com esse gancho, Fabíola contou a Ronnie que muitas vezes os próprios famosos plantam as notícias e expõem um caso que lhe aconteceu.

“Eles mesmo plantam a notícia muitas vezes. Tem uma cantora, eu não vou citar o nome porque ela é barraqueira e eu não quero confusão, que mandou plantar uma notícia pra mim, em relação a ela, acho que era algo relacionado a namorado, eu não lembro exatamente agora. Ela mandou o assessor me ligar, passar a notícias e depois foi lá e me desmentiu publicamente”, expôs a colunista.

Revoltada com a situação, Fabíola conta que tomou uma atitude que nunca havia tomado antes. “Ai eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, eu entreguei a fonte. não o assessor, coitado! Ele não tinha culpa, espero que ele não tenha ficado junto com ela me enganando.”

“Fulana de tal está desmentindo a notícia, porém quem pediu para passar (a informação) foi ela mesma, via assessoria de imprensa. Eu não vou sair como mentirosa”, contou a apresentadora.

De acordo com ela, essa situação aconteceu a pouco tempo, em sua coluna no portal R7. Vocês têm alguma suspeita de quem seja essa suposta barraqueira?