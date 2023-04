Fabíola Reipert já tinha anunciado a gravidez de Bruna e Neymar em março

Os fãs de Bruna acertaram ao dizer que ela revelaria a gravidez logo após o seu aniversário ao lado da família de Neymar, mas a jornalista já sabia da notícia há tempos

Eu disse para vocês que a intuição de fã costuma não falhar em casos de gravidez. Neymar e Bruna Biancardi estão grávidos e anunciaram a gravides por meio das redes sociais com um post em conjunto. O que vocês podem não se lembrar é que eu contei que Fabíola Reipert já sabia da notícia há tempos e já tinha espalhado para geral que o baby Ney chegaria a qualquer momento.

No post em que eles contam sobre a chegada da criança, dizem que sonham com a vida do primeiro filho e planejam a chegada da criança na família. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes.”, disse o casal no post em conjunto.

O casal ainda faz uma boa propaganda da família. “Você vai chegar em uma família linda, com irmãos, avós, tios e tias que já te amam muito! Vem logo filho, estamos ansiosos por você!”, finalizaram. Para quem não sabe, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos. Que venha com saúde, porque a titia já ama.